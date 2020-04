Proc. Lafont a FN: “Alban al Real Madrid? Se accadesse sarebbe un sogno. Ha fatto un grande lavoro sul suo fisico. Rattristati dalla notizia di contagiati nella Fiorentina”

In tema di mercato, una delle notizie più sorprendenti che stanno circolando, riguardano il portiere, di proprietà della Fiorentina, ma ora in prestito al Nantes, Alban Lafont, che sarebbe nel mirino del Real Madrid. Per saperne qualcosa di più, Fiorentinanews.com ha contattato il padre e procuratore del calciatore, Rolland Lafont, il quale ha dichiarato: “Non abbiamo avuto alcun contatto con il Real Madrid e penso che questa sia per il momento una semplice indiscrezione giornalistica. Ovviamente vedremo più avanti che cosa accadrà. Se accadesse sarebbe certamente un sogno per Alban”.

Ma è vero che dall’inizio dell’anno ha fatto molto lavoro fisico, di rafforzamento?

“Sì, è vero; oggi Alban è 1m96 per 88 chili e lavora regolarmente a casa sulla parte fisica, con l’aiuto del fratello maggiore”.

Alban ha avuto l’opportunità di leggere o sapere qualcosa sulla Fiorentina e sui compagni che sono stati trovati positivi al coronavirus? Se sì, che cosa ha pensato?

“Non abbiamo avuto molte informazioni. Ma siamo molto rattristati da questa situazione epidemica che ha colpito molte persone in Italia e in particolare alla Fiorentina. Facciamo i nostri auguri per una pronta guarigione per tutti i malati”.