Proc. Luis Alberto: “Non si sente più a suo agio alla Lazio. Spesso i cicli nel calcio possono finire”

Al Corriere dello Sport, ha parlato Miguele Alfaro, uno degli agenti di Luis Alberto, giocatore della Lazio che la Fiorentina sta prendendo in considerazione per le prossime finestre di mercato. La situazione con il club biancoceleste non è idilliaca e a confermarlo sono anche le sue parole:

“La situazione di Luis Alberto sarà gestita in base alla logica di quanto sta accadendo. Tutto è rispettabile e giustamente tocca all’allenatore decidere. Ma è anche rispettabile che un giocatore che fa già parte della storia del club, che ha vinto titoli, che ha dato e sta dando tutto ancora per la Lazio, non si senta a suo agio in una situazione come questa. Per questo sia la società che noi vogliamo trovare un modo per non continuare a convivere con una situazione scomoda visto che Luis vuole confermare di avere ancora tanti anni di calcio davanti. Spesso nel calcio i cicli possono finire”.