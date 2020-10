Proc. Martinez Quarta: “Con la Fiorentina un affare da 15,5 milioni di dollari. I bonus sono molto facili dal raggiungere e il River…”

Il procuratore di Lucas Martinez Quarta, Gustavo Goñi, in Argentina ha parlato dell’operazione che ha portato il suo assistito dal River Plate alla Fiorentina, svelando anche la cifra esatta totale che arriverà a pagare il club viola. “Da venerdì – ha detto – quando abbiamo avuto l’incontro con i dirigenti, li ho lasciati finire di sistemare tutte le pratiche tra società, ma stiamo parlando di un trasferimento di 15,5 milioni di dollari (13 milioni di euro circa al cambio attuale ndr). E in meno di un anno il River otterrà l’intero importo, perché i bonus sono molto facili da raggiungere, in meno di una stagione”.

