Proc. Martinez Quarta: “Ha estimatori in Premier League. Alla Fiorentina sta bene, ma se arriveranno offerte le valuteremo”

Damian Martinez, procuratore del difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta, ha parlato a TMW del futuro del suo assistito: “Il ragazzo ha estimatori in Premier League. D’altronde, a chi non potrebbe piacere un giocatore come lui? Se arriverà una buona offerta la valuteremo. Al momento sta facendo molto bene, lui a Firenze è felice ma il mercato, si sa, è imprevedibile”.