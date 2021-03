Proc. Martinez Quarta: “Un giorno giocherà la Champions, a Firenze o altrove. Qualunque cosa decideremo per il suo futuro, favorirà entrambe le parti”

In un’intervista per il sito Calciomercato24.it ha parlato l’agente di Martinez Quarta Gustavo Goñi. Queste le sue parole: “E’ sempre una sensazione magnifica fare gol, soprattutto se è la prima volta con una nuova squadra e in un nuovo campionato. Era felice ma in questo caso i sentimenti erano contrastanti perché era una partita da vincere ad ogni costo e non è stato così. Sarebbe stato fondamentale vincere. Vuole portare la Fiorentina quanto più in alto possibile. Lucas è un combattente puro, è nato per competere e ottenere i risultati che si prefissa. Non smette di combattere un solo secondo per ciò in cui crede”

E sull’aver accettato la proposta della Fiorentina: “Sì, è stato assolutamente giusto. La Fiorentina si salverà sicuramente. E’ semplicemente un anno molto difficile per la sua carriera ma anche molto positivo. Non è affatto semplice arrivare in Europa dal Sudamerica e giocare già a livelli così importanti come sta facendo El Chino”.

Su un possibile suo esordio in Champions League: “Come ho detto prima, Lucas è un vincitore! Combatte per cose importanti, per realizzare i suoi sogni. E’ molto forte mentalmente, un vero e proprio guerriero: vuole sempre vincere. Non ho dubbi che giocherà in Champions League, che sia con la Fiorentina o in qualche altro club”.

Su un possibile addio già a fine stagione: “Questo è qualcosa che analizzeremo insieme al club. E l’idea è che qualunque cosa si decida, favorisca tutte le parti. Oggi gioca nella Fiorentina ed è concentrato a dare il proprio contributo per uscire da quella situazione scomoda in cui si trovano”.