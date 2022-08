Proc. Parisi: “La Fiorentina segue il ragazzo da due anni. Proveremo a chiudere la trattativa fino alla fine del mercato”

Mario Giuffredi, agente di Fabiano Parisi, ha parlato a Tuttomercatoweb.com e ha svelato l’interesse della Fiorentina nei confronti del terzino dell’Empoli: “La Fiorentina lo segue da ben due anni, sappiamo dell’interesse della società viola”.

La volontà è anche attuale e c’è una trattativa in corso. La Fiorentina e il calciatore sembrano voler tentare una nuova avventura insieme, come confermato da Giuffredi stesso: “Proveremo a chiudere la trattativa in tutti i modi. Non sarà facile, c’è tempo fino a domani sera e oggi ci sono le partite, ma proveremo di tutto”.