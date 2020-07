Proc. Pezzella: “German è concentrato solo sulla Fiorentina. Ci sono stati sondaggi col Valencia e con club inglesi ma il calciatore mi ha chiesto…”

Alla luce delle voci di mercato provenienti da Napoli, a TMW ha parlato così il procuratore del capitano della Fiorentina German Pezzella Martin Guastadisegno: “Mi ha detto espressamente che in questo momento la sua testa è solo sulla Fiorentina. Fino a fine campionato non vuole farsi distrarre dalle voci di mercato. Col Valencia – ha detto Guastadisegno – c’è un continuo filo diretto. Loro sono interessati, così come alcuni club inglesi di cui non posso fare il nome. Ora, però, è giusto pensare solo a questo finale di stagione: me l’ha chiesto German e così sarà”.

