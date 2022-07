Proc. Politano: “Lo sta seguendo una squadra italiana. Con Spalletti abbiamo chiarito” vedre

Mario Giuffredi, procuratore dell’esterno d’attacco del Napoli Matteo Politano seguito da tempo della Fiorentina, ha parlato a Sport Mediaset del futuro del suo assistito: “Con Spalletti c’è un buon rapporto, abbiamo fatto una chiacchierata e ci siamo riappacificati, chiarendo alcune cose. Va tutto bene, è tutto sereno. Io preferisco sempre incontrare e chiarire per proseguire il lavoro al meglio”.

Poi aggiunge: “Su di lui c’è una squadra italiana e alcune estere. Milan? Non facciamo nomi. Una spagnola? Può essere, sapete che Gattuso è un estimatore di Politano. Ma non è detto che vada via, magari rimane e tra due mesi si rende conto di aver fatto la scelta migliore rimanendo”.