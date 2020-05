Proc. Ranieri: “Luca è fortissimo e umile. C’è un altro giocatore viola per cui prevedo un futuro importante”

Paolo Paloni, agente del difensore Luca Ranieri, in prestito della Fiorentina in prestito all’Ascoli, ha parlato del suo assistito e di un altro giovane giocatore viola a Gianlucadimarzio.com: “Luca Ranieri è un giocatore fortissimo e ragazzo umile, con una famiglia per bene alle spalle, che sa che deve lavorare. Un altro giocatore che mi piace molto e per cui prevedo un futuro importante è Vittorio Agostinelli, classe 2002, che abbiamo portato dalla Roma alla Fiorentina. A Firenze ha iniziato subito bene”.