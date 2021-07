Dopo il suo addio circondato da un po’ d’amarezza, Franck Ribery sta cercando la sua prossima avventura che, per detta del suo agente Davide Lippi, vorrebbe essere ancora in Serie A. Il figlio dell’ex ct ha parlato così alla Rai: “Franck ha avuto una bellissima esperienza con la Fiorentina ma poi hanno fatto scelte tecniche differenti. Tante squadre sono interessate a lui, mi ha rivelato che vuole stare in Italia. Ribery è innamorato del nostro paese e della Serie A”.