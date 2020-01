Proc. Rongier: “Valentin alla Fiorentina? Voglio rassicurare i tifosi dell’OM. E poi per questa stagione…”

Il procuratore del giocatore Valentin Rongier, Franck Belhassen, ha voluto rassicurare i tifosi dell’Olympique Marsiglia, circa la permanenza del suo assistito in Francia, nonostante circolino molte indiscrezioni su un interesse della Fiorentina nei suoi confronti: “I tifosi dell’OM possono stare tranquilli – ha detto – perché lui sta molto a Marsiglia e poi perché un giocatore non può militare in più di due squadre in una stagione sportiva”.

Quindi, nel caso la Fiorentina volesse farsi nuovamente sotto all’ex Nantes, dovrebbe impostare il suo acquisto per il prossimo campionato e non per il presente.