Proc. Rugani: “Non ho visto i giocatori della Juventus preoccupati per il caos plusvalenze”

Davide Torchia, procuratore dell’ex obiettivo della Fiorentina Daniele Rugani, ha parlato a TMW Radio: “La Juventus ha inculcato nei propri calciatori un senso di vicinanza e solidità, al di là dei risultati più o meno buoni. In questo momento, con il caos plusvalenze in corso, non ho visto giocatori agitati o che pensino a eventuali conseguenze negative per il club. Rugani? Ha la stima dell’allenatore, lui cerca di farsi trovare pronto in tutte le occasioni, come nella partita contro la Fiorentina. Al momento ci interessa solo la Juventus”.

E poi su Ikoné, vicinissimo alla Fiorentina, ha aggiunto: “Deve essere bravo chi acquista a capire le caratteristiche del calciatore. L’attitudine al nostro calcio è totalmente diversa. È un calcio molto più tattico, molto più attento rispetto a quello francese. Ma Ikoné può portare entusiasmo a Firenze”.