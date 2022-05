Proc. Torreira a FN: “Lucas si era innamorato di Firenze, è molto deluso con la società”

La Fiorentina e Lucas Torreira: due strade che purtroppo si dividono (salvo colpi di scena che ad ora sembrano purtroppo improbabili). Eppure c’erano tutti i presupposti per un bel matrimonio tra le parti, visto l’inserimento dell’uruguaiano nel contesto cittadino e tecnico viola. Il suo procuratore Pablo Bentancur a Fiorentinanews.com ha raccontato anche il sentimento e la reazione del giocatore:

“Lucas ama, adora la città di Firenze. E’ molto deluso, c’è poco da aggiungere. Deluso per il comportamento della società ovviamente, non per l’esperienza calcistica o la città, ripeto, si era innamorato di Firenze”.