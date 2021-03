Proc. Veretout: “Con la Fiorentina una partita che sente molto. Ringrazierà sempre il club viola per averlo portato in Italia”

Jordan Veretout ritorna a Firenze da avversario. Il centrocampista francese è stato portato in Italia proprio dalla Fiorentina che è stato il suo trampolino di lancio.

“Quella di stasera è una partita che sente molto – racconta il suo procuratore, Mario Giuffredi, al Corriere dello Sport– perché ringrazierà sempre la Fiorentina per averlo portato in Italia. È grato all’ambiente viola per avergli dato l’opportunità di giocare in Serie A e farsi conoscere meglio”.

Veretout nel frattempo è già arrivato a quota dieci reti realizzati in questo campionato: “Io e Jordan abbiamo fatto una nuova scommessa che arriverà a segnare quindici gol, ma poi dopo ogni partita giocata mi chiama e mi dice che vuole farne altri. La scommessa di base è arrivare a quindici in campionato e diciotto stagionali”.