Proc. Yilmaz: “Non esiste alcun collegamento tra lui e la Fiorentina. Vestirà ancora a lungo la maglia del Besiktas”

Il procuratore di Burak Yilmaz, Necdet Erzegen, ha parlato ai media turchi in merito alla presenza del suo assistito in Italia, che aveva causato l’accostamento a Lazio e Fiorentina: “Burak è andato in Italia per passare le vacanze natalizie. Non esiste alcun motivo di mercato, nè collegamenti con Fiorentina o Lazio. Yimaz ha appena rinnovato di un anno il suo contratto con il Besiktas per cui continuerà a vestire quella maglia ancora a lungo”.