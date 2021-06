Procuratore Majer: “Penso che Lovro possa lasciare la Croazia. Fiorentina e Milan conoscono bene il giocatore”

Andy Bara, procuratore sportivo che cura gli interessi tra i tanti di Lovro Majer, ha parlato a calciomercato.com di un possibile approdo in Italia del suo assistito, centrocampista della Dinamo Zagabria, ormai da tempo sotto la lente d’ingrandimento della Fiorentina:

“Majer nuovo Modric? Tutti dicono che possa essere un nuovo Luka Modric perché indossa la maglia numero 10 della Dinamo e della nazionale under 21. Siamo convinti che possa fare grandi cose, vediamo cosa succede nel prossimo mese. La Dinamo non vuole vendere ed è normale considerando che è il loro giocatore più forte. Vogliono fare una Champions League da protagonisti ma sai come va il calcio, a volte le cessioni servono per il bilancio. Io penso che possa lasciare la Croazia, ci sono squadre italiane e tedesche molto interessate a lui. Fiorentina e Milan su Majer? Le loro aeree scouting conoscono bene Lovro, è normale. La Dinamo Zagabria lancia sempre grandi talenti anche per il vostro campionato come lo sono stati in passato Boban e Boksic. Per questo in Italia sono sempre molto attenti al nostro calcio, dove si possono fare affari migliori rispetto ad altri paesi”.