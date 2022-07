Pronta a entrare nel vivo la trattativa tra Fiorentina e Cremonese per Kouamé

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa tra Fiorentina e Cremonese per Christian Kouamé potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore. La società neopromossa in Serie A ha nel mirino l’attaccante ivoriano viola che in questi giorni si sta allenando con il resto del gruppo viola a Moena.

Nonostante ciò, il giocatore è consapevole di essere in uscita e il club lombardo potrebbe essere la sua prossima destinazione dopo il prestito dello scorso anno all’Anderlecht.