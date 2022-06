Pronta a ricominciare la trattativa interna per la rescissione di Kokorin, ma non sembra un’operazione semplice

E’ ancora lungo, lunghissimo il contratto che lega Aleksandr Kokorin alla Fiorentina. La scadenza dell’accordo da 1,8 milioni a stagione è fissata per il 30 giugno 2024: tra due anni. Sembra palese che la società viola ricomincerà a trattare, o almeno provarci, con l’attaccante russo per trovare la quadra sulla rescissione del contratto.

L’ex Spartak Mosca non sembra poter cedere facilmente, vista la durata e le cifre dell’accordo firmato nel gennaio 2021. Arrivare in scadenza, vorrebbe dire una bella perdita per le casse viola e un posto occupato in attacco per le prossime due stagioni. A riportarlo è La Nazione.