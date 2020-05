L’unica certezza è che Emiliano Bigica non sarà più l’allenatore della Fiorentina Primavera, dopo tre anni di ottimi risultati. C’è grande bagarre per la scelta del sostituto e secondo il portale Tutto Calcio Giovanile c’è un candidato nuovo: si tratta di Davide Dionigi, attaccante quando giocava ma dal 2010 allenatore tra Taranto, Reggina e Catanzaro. Per lui sarebbe la prima avventura in un settore giovanile.