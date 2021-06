Pronti oltre 20 milioni per Gonzalez

La Fiorentina continua ad essere fast fast nel mercato. All’11 Giugno i nomi sono tanti ma che fanno già sognare i tifosi. Uno di questi è Nico Gonzalez, oggi convocato in Nazionale, secondo Tyc Sport sul piatto per il giocatore ci sarebbero 22.5 milioni più 4 di bonus. Cifre importanti per un giovane che ha grandi qualità, nei prossimi giorni si inserirà anche l’Argentinos Juniors: squadra che ha il 12.5% sulla rivendita.