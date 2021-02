Pronti via, mettetevi comodi e gustatevi una Serie A quanto mai “spezzatino”. SI parte alle 18.30 proprio con la Fiorentina

Per chi ama il calcio questo weekend sarà pieno di emozioni “uniche”. Uniche come le partite in programma in questa 23° giornata di Serie A, con nessuna gara in contemporanea con altre, e il tutto comincerà questa sera alle 18:30, proprio con Fiorentina-Spezia, e si concluderà lunedì alle ore 20:45 con la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Crotone.

Nel mezzo, uno spezzatino completo: 10 gare in 10 orari diversi, spalmati su quattro giorni, per quella che è una “prima volta” nel massimo campionato italiano di calcio (successe anche nella scorsa stagione, ma la giornata fu spezzata prima del lockdown con i recuperi successivi e si trattò dunque di una decisione forzata).