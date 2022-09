Pronto il ritorno di Paulo Sousa in Serie A? E il suo primo avversario potrebbe essere proprio la Fiorentina

C’è uno scenario piuttosto clamoroso che sembra prefigurarsi ed è quello che riguarda un possibile ritorno in Serie A di Paulo Sousa, assente dal 2017 e dal suo addio alla Fiorentina. A Bologna infatti è molto delicata la situazione Mihajlovic dopo il pareggio con lo Spezia, cosicché Saputo starebbe pensando ad un cambio e il portoghese è proprio tra i favoriti, insieme a De Zerbi, Ranieri e Thiago Motta. Domenica prossima i rossoblù giocheranno in casa contro la Fiorentina e in caso di scelta sul portoghese sarebbe un rientro da segno del destino.