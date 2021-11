Pronto l’approdo di Giuseppe Rossi in B: visite mediche nelle prossime ore. Clotet: “Difficile che il suo arrivo cambi i nostri obiettivi”

È ormai sempre più vicino lo sbarco in Serie B di Giuseppe Rossi, che è pronto a vivere una nuova esperienza con la Spal. Il classe 1987 è già sbarcato a Ferrara e, come riportato dal Corriere dello Sport, quest’oggi sarà allo stadio per assistere alla sfida contro il Perugia. L’ex giocatore della Fiorentina, che non ha mai giocato in B fino ad oggi, si sottoporrà alle visite mediche nelle prossime ore.

Il tecnico della Spal, Pep Clotet, ha parlato così di Pepito: “La sua esperienza è un tema positivo e potrà aiutare la squadra, ora l’importante sarà entrare in condizione. Lo vedo più come un elemento che può aiutare la squadra a crescere piuttosto che il giocatore che ci cambia gli obiettivi difficili. Questo è un campionato difficile e non è il singolo giocatore che ti fa la differenza”.