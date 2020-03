“Pronto, sono il mister” le chiamate di Iachini ai giocatori della Fiorentina

Un altro risvolto, un altro aspetto della quarantena che stanno vivendo i giocatori della Fiorentina, è rappresentato dalle telefonate dell’allenatore Giuseppe Iachini. Il tecnico si informa quotidianamente, chiede delle condizioni fisiche ai suoi ragazzi e, tra un discorso sul coronavirus e un altro, non perde l’occasione per spiegare alcuni concetti tecnici e tattici ad ognuno di loro. Una consuetudine che serve in questo momento difficile da vivere per tutti, anche per chi fa parte del mondo del calcio.