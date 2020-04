Pronto un ricco triennale per Bonaventura, ma il Torino si mette in mezzo. Ecco la richiesta dell’Inter per Nainggolan

La Nazione fa il punto sul mercato trequartista per la Fiorentina. Bonaventura non rinnova con il Milan e la Fiorentina è pronta ad offrire al talento italiano un ingaggio importante per tre stagioni. Il Torino però sta facendo lo stesso, così la viola sta continuando a guardare a Nainggolan. L’Inter vuole chiudere sulla base del prestito oneroso con riscatto obbligatorio per un totale di 20 milioni.