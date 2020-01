Proposto alla Fiorentina un ex terzino del Real Madrid

Suggestione o forse infatuazione: Fabio Coentrao affascinato dall’Italia tanto che per la seconda sessione di mercato consecutiva sembra vicino ad approdare nella nostra Serie A. Ad agosto fu il Parma a cercarlo, ora è lui a desiderare l’Italia: Couto ha proposto il terzino sinistro portoghese ex Real attualmente svincolato, a Bologna e Fiorentina, che potrebbero essere interessate a un profilo d’esperienza del genere. Come scrive GianlucadiMarzio.com, la squadra di Mihajlovic ha la necessità di intervenire in quel ruolo, mentre i viola non hanno di fatto un’alternativa di ruolo a Dalbert, considerando che in quella posizione fin qui sono stati impiegati Venuti e Caceres, entrambi destri naturali, oltre al giovane Terzic che però ha trovato minuti solo in Coppa Italia.