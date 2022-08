Propper: “La Fiorentina ha un attacco molto forte. Vogliamo fare un buon risultato e poi giocarci tutto in casa”

Il giocatore del Twente Robin Propper ha parlato in vista della partita di domani contro la Fiorentina: “I viola hanno un attacco forte, con un giocatore come Jovic, ma penso che in generale tutta la squadra sia molto valida. Noi abbiamo grande fiducia in noi stessi, siamo qui per fare un buon risultato e poi puntare sul ritorno in casa”.

E poi ha aggiunto: “Venire in Italia è sempre bello, il calcio qui è di alto livello. Ho visto una parte della partita contro la Cremonese, la Fiorentina fa tanto possesso palla”.