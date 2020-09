Prosegue il rapporto di collaborazione tra la Fiorentina e il proprio ‘Sleeve Sponsor’ che si “prende” anche la squadra femminile

Come comunica la Fiorentina attraverso i propri canali ufficiali, prosegue il rapporto di collaborazione che da undici anni lega ACF Fiorentina ed Estra Spa, uno tra i maggiori gruppi italiani nel settore dell’energia gas e luce e nella distribuzione di metano e servizi energetici. Il marchio dell’Energy Partner continuerà ad essere presente sulla manica sinistra nei kit gara della prima squadra maschile ma non solo: Estra sarà Sleeve Sponsor anche della Primavera e della Fiorentina Femminile per la stagione 20/21. Dopo due stagioni al fianco dei giovani viola, con i successi e le due Primavera Tim Cup vinte, Estra ha deciso di sostenere anche la prima squadra femminile.

