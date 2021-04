Prosegue il silenzio stampa? La decisione della Fiorentina. Il retroscena sull’interruzione del ritiro

La Fiorentina ha interrotto il silenzio stampa che va avanti dal fischio finale della partita contro il Sassuolo. O meglio, l’ha fatto Rocco Commisso per parlare della Superlega e di politica del pallone. Tutti i tesserati del club però, come sottolinea La Nazione, continueranno a rimanere in silenzio: per questo, non ci sarà neppure la conferenza di Beppe Iachini alla vigilia della partita contro la Juventus.

Inoltre, arrivano dettagli sull’interruzione momentanea del ritiro (che riprenderà in serata). Nella decisione è stato fondamentale il parere di Commisso, che ha apprezzato la partita contro l’Hellas ma ha anche chiesto alla squadra di non abbassare la guardia in vista della partita con i bianconeri.