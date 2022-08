Prosegue la trattativa per l’addio di Kokorin: si discute la formula

Continuano le voci a riguardo di una possibile trattativa per la cessione di Aleksandr Kokorin. Secondo quanto riportato da TMW, prosegue la trattativa tra la Fiorentina e l’Aris Limassol per la cessione di Aleksander Kokorin. Dopo la conferma di Christian Kouame, il russo è definitivamente fuori dai piani di Vincenzo Italiano.

Con il club cipriota in ballo c’è il prestito dell’attaccante che ha voglia di giocare e che non avrebbe questa possibilità a Firenze. Si discute la formula con il club cipriota che vorrebbe rilevarlo in prestito secco, mentre l’entourage di Kokorin preferirebbe una cessione che comprenda anche il diritto di riscatto a fine stagione. La trattativa è entrata in una fase molto calda, ma ancora non in quella decisiva per l’addio del russo.