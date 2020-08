Prosegue la trattativa tra il Verona e Vlahovic: I dettagli

Prosegue la trattativa in casa gialloblù per Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina. Il diesse scaligero Tony D’Amico – si legge oggi su L’Arena – punta a ottenerlo in prestito. La società viola sembra preferire una formula secca mentre si attende anche l’ok del giocatore e, soprattutto, il benestare di Beppe Iachini. I buoni rapporti tra le due società, nati in occasione del trasferimento a Firenze di Amrabat, potrebbero – si legge – essere di buon auspicio.

