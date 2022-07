Proseguono i contatti tra Fiorentina e Empoli per definire uno scambio. E intanto Corsi ha già pronto il sostituto

All’interno dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla anche dell’Empoli e dell’asse di mercato con la Fiorentina che presto potrebbe dare nuovi e ulteriori frutti. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, Szymon Zurkowski non è stato riscattato dalla società di Fabrizio Corsi ed è quindi tornato in riva all’Arno, ma non sembra destinato a restarci.

Proprio l’Empoli sta infatti parlando con la Fiorentina per cercare un’intesa per acquistare il centrocampista polacco a titolo definitivo. Quest’ultimo potrebbe rientrare in un’operazione di maggior portata che vedrebbe coinvolto anche Nedim Bajrami, che piace alla dirigenza viola. Se l’albanese dovesse arrivare a Firenze, l’Empoli punterebbe su Mattia Aramu del Venezia – in passato accostato anche alla Fiorentina – per sostituirlo.