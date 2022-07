Prospettive turche per Nastasic

Dopo l’addio di Marcao, il Galatasaray è intervenuto per il nuovo difensore. E ai dirigenti del club di Istanbul è stato fatto il nome del centrale della Fiorentina, Matija Nastasic. Il costo contenuto del difensore 29enne e l’esperienza maturata in giro per l’Europa ha attirato l’attenzione dei giallorossi. A scriverlo stamani è Haberturk.

Attenzione verrà data alle condizioni fisiche del giocatore che è stato spesso infortunato nel corso delle ultime stagioni.

Il club viola non avrebbe problemi a dare via il serbo che qui, nella scorsa stagione, è stato visto in campo in poche occasioni e nelle gerarchie difensive era sostanzialmente l’ultima scelta di Italiano.