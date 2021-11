Protestò per l’arbitraggio contro la Fiorentina: “Servono risposte di fronte a situazioni particolari”

In una lunga intervista rilasciata all’edizione odierna de L’Eco di Bergamo, il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino è tornato a parlare delle sue dichiarazioni nel post Atalanta-Fiorentina quando il dirigente bergamasco si scaglio contro la direzione arbitrale dopo i due rigori concessi ai viola e poi realizzati da Dusan Vlahovic. Queste le sue parole:

“Vorrei tornare sul mio intervento post Fiorentina: era un discorso generale e ritengo sia stato apprezzato dal palazzo, perchè ciò che il club ha chiesto si sta realizzando, anche a livello di comunicazione, per dare più supporto nell’interpretazione delle varie situazioni. L’Atalanta non è abituata a urlare, ma servono risposte di fronte a situazioni particolari, anche perchè c’è una classe arbitrare giovane: non recriminiamo, è nella natura del campionato che, alla fine, situazioni favorevoli e torti vadano a compensarsi”.