Protocollo Covid fa acqua: Quattro fascicoli aperti (compreso uno sulla Fiorentina)

Il protocollo Covid applicato al calcio sta mostrando delle evidenti lacune. Tanto che, al momento sono già quattro i fascicoli aperti per la verifica della correttezza nell’applicazione dello stesso e uno di questi riguarda proprio la Fiorentina.

Il caso che rischia di essere più grave è ovviamente quello della Lazio, per il quale si sta muovendo anche la procura di Avellino. Poi ce n’è uno sulla Juventus per una bolla che è però “scoppiata”, il 5 ottobre. C’era un caso di positività all’interno del gruppo squadra, ma Cristiano Ronaldo e altri 4 suoi compagni decisero lo stesso di partire per le rispettive nazionali. Stesso discorso, e fascicolo aperto, per la Fiorentina, un caso che ormai conosciamo benissimo e che abbiamo approfondito. Infine c’è un’inchiesta aperta pure sul Napoli, per come è stato applicato il protocollo nei giorni della partita che poi non è stata giocata con la Juve, con conseguente sconfitta decretata a tavolino per gli azzurri.