Protti: “Vlahovic? Dà sempre il suo contributo. Sarebbe stato bene accanto a me”

L’ex attaccante e bandiera storica del Livorno, Igor Protti è intervenuto a Lady Radio parlando di Fiorentina: “Parliamo di una società giovane con una proprietà che deve fare esperienza. In difesa, prima dei sei gol, non c’erano problemi. Sono pochi i giocatori che sono andati in rete, la vita dell’attaccante è dura se non spingono i centrocampisti.

E su Vlahovic: “Quelli come lui mi piacciono, deve crescere ma è uno di quelli che il contributo lo dà, anche quando non segna”

Su Kouame: “Ha bisogno di profondità e spazi. Molto più di Vlahovic. Il serbo è generoso, spesso è lontano dalla porta proprio per questo. Poteva stare bene con me”