Protti: “Vlahovic ha delle potenzialità enormi, sarebbe bello vederlo alla Fiorentina per tanti anni. Ecco in cosa deve migliorare”

L’ex attaccante tra le altre del Livorno, Igor Protti, ha parlato anche di Fiorentina nel corso dell’intervento a Lady Radio.

Queste le sue dichiarazioni: “I numeri non si possono discutere, rispetto al passato ci sono più giocatori che riescono a segnare con continuità. Negli anni ’80, per fare un esempio, Maradona ha vinto la classifica marcatori con quindici gol, mentre oggi c’è chi ne fa più di trenta. Fiorentina? Vedo una prospettiva, nonostante le difficoltà degli ultimi anni. Vlahovic ha delle potenzialità enormi, sta facendo molto bene e può fare anche di più con l’esperienza e la gestione delle risorse. Spreca troppe energie in giro per il campo, quando riuscirà a capire che deve muoversi bene ne trarrà ulteriore giovamento. Sarebbe bello vederlo per tanti anni nella stessa squadra e tornare a quel senso di appartenenza che nel calcio di oggi si è perso. Prandelli? La lettera ha dimostrato la sua sensibilità, le critiche nei suoi confronti mi fanno pensare che qualcuno non sia mai contento”.