Prove di disgelo tra Milik e il Napoli, spunta l’ipotesi del rinnovo. La Fiorentina segue l’evoluzione dei fatti

L’edizione di oggi di Tuttosport racconta altri dettagli riguardanti la questione tra l’attaccante Arkadiusz Milik, cercato dalla Fiorentina nello scorso mercato, e il Napoli proprietario del suo cartellino. Il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis, il Ds Cristiano Giuntoli, l’AD Andrea Chiavelli, il giocatore e il suo agente David Pantak nell’incontro di venerdì a Castel Volturno hanno tentato prove di disgelo tra le parti, dal momento che l’attaccante polacco soffre l’isolamento e teme di perdere gli Europei. Per questo il suo entourage non ha escluso nulla, anche di rinnovare il contratto per un anno, dando una nuova apertura al club azzurro che potrebbe poi pensare ci cederlo e incassare qualcosina. Su tale situazione la Fiorentina resta in ogni caso vigile, così come anche alcuni club inglesi.

