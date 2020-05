Prove di ritorno alla normalità per la Fiorentina: oggi visite e allenamenti per i primi tredici giocatori viola FOTO FN

Si è conclusa la prima giornata di “fase due” anche per la Fiorentina. Il primo gruppo composto da tredici giocatori viola, con arrivi scaglionati, oggi ha fatto visita al Centro Sportivo per le visite mediche e un primo rapido allenamento sul campo. Al massimo soltanto due giocatori potevano accedere contemporaneamente alla struttura. Le visite sono cominciate in prima mattinata con l’arrivo di Pulgar, per terminare nel tardo pomeriggio con Vlahovic e Igor. Gli altri giocatori presenti sono stati: Terzic, Pezzella, Benassi, Badelj, Chiesa, Castrovilli, Milenkovic, Dalbert, Duncan e Milenkovic. Da scongiurare per loro quindi il contagio da COVID-19 che ha colpito tre giocatori della Fiorentina. Domani toccherà al secondo gruppo, esclusi i tre contagiati ancora non identificati. Intanto in giornata è tornato nel capoluogo toscano anche Franck Ribery, che è atterrato nel pomeriggio a Peretola e si è sottoposto a tampone e test sierologico. Prove di ritorno alla normalità, anche se, per adesso, di normale c’è ben poco.