Pruzzo: “Amrabat tornerà carico dopo il mondiale. Ma deve decidere subito cosa fare, altrimenti ci rimette solo la Fiorentina”

L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato così a Lady Radio: “Penso proprio che Amrabat tornerà carico dopo il mondiale. Sarà stanco, però tornerà più convinto. Spero sia disponibile fin da subito. Paradossalmente, è meglio giocare sempre che stare fermi. Deve decidere cosa fare subito, sennò ci rimette solo la Fiorentina. Con i centrocampisti viola puoi sopperire alla sua assenza, anche se i viola si ritroverebbero senza un regista. In campionato la Fiorentina deve riniziare come ha finito prima del mondiale. Un po’ di incognite ci sono per tutti.

Poi sul mercato ha aggiunto: “Bisogna recuperare gli infortunati. Dovrà essere bravo a Italiano a capire la condizione dei giocatori”.