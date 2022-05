Pruzzo: “Cabral lo valuteremo dopo la preparazione estiva. Prendere Mourinho è stato un colpo geniale per la Roma. La Conference League è una competizione da affrontare col massimo rispetto”

L’ex attaccante di Genoa, Roma e Fiorentina è intervenuto così a Lady Radio parlando dei temi caldi in casa Fiorentina e non solo: “Prendere Mourinho è stato un colpo geniale per la Roma. La Conference League è una competizione da affrontare col massimo rispetto”.

Torreira: “E’ fondamentale che rimanga. Piace all’allenatore, Italiano ha fatto molto bene e deve essere ascoltato, anche sul prossimo mercato. La società dovrà fare un sforzo ed accontentare il giocatore e l’allenatore. Amrabat davanti alla difesa ci può giocare, così Torreira può agire da mezzala, più vicino alla porta avversaria. Cabral e Piatek? Bisognerà capire chi sarà il nuovo centravanti. Terrei Cabral, Piatek lo conosciamo e più di quello non può darti. Più forti di Cabral ce ne sono di giocatori, ma ancora non saprei valutare il brasiliano. Non ho ben chiaro quale sarà lo sviluppo di questo calciatore. Gli farei fare la preparazione e poi potremo fare le valutazioni del caso”.