Pruzzo: “Cabral rischia di diventare un grande problema. Se non segni neanche in amichevole, girano le scatole”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio per commentare la situazione dell’attacco viola. In particolare, si è soffermato su Arthur Cabral: “Adesso può diventare un grande problema. Mi sembra che il brasiliano non abbia fiducia e ci mancherebbe: se non arrivano i gol neanche in amichevole, girano le scatole…“.

E aggiunge: “La situazione, ora, va risolta al più presto. Dopo un po’ i calciatori si ambientano, mentre a me pare che Cabral abbia grossi problemi anche in questo. Serve un’alternativa, sia alla Fiorentina che al ragazzo, e non è una cosa scontata”.