Pruzzo: “Con l’Inter firmerei per un pareggio, ma è un risultato che escluderei. I nerazzurri possono soffrire le accelerazioni di Nico Gonzalez e Sottil”

L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto così a Lady Radio commentando la prossima sfida che attende la squadra di Italiano domani a San Siro contro l’Inter: “Domani escluderei un pareggio perché all’Inter non servirebbe. Se vuole lo scudetto deve vincere. La Fiorentina è una di quelle squadre che ha pareggiato di meno. Personalmente firmerei per un pareggio, ma vedo più una partita da 1 o da 2”.

Poi su Nico Gonzalez ha aggiunto: “La sua generosità gli toglie molta lucidità. Dovrebbe leggere meglio le situazioni e sprecare meno energie per essere più decisivo negli ultimi 30 metri, ma sono le sue caratteristiche e non puoi togliergliele. Si può però migliorare”

Infine su Piatek, Pruzzo ha concluso: “Il polacco non tiene troppo la palla, non fa salire troppo la squadra, ma si butta negli spazi, è uno generoso e non perdona in area. Sa fare solo gol, ma non è soltanto quello. Si tratta di un pericolo costante per una difesa senza De Vrij. L’ultima versione di Ranocchia può essere un’opportunità in più per far male all’Inter. Cercherei la velocità sugli esterni di Nico e Sottil perché ho l’idea che l’Inter può soffrire molto accelerazioni, baserei su questo la partita. Ai centrocampisti viola piace più giocare e fare la fase offensiva piuttosto che quella difensiva, quindi la gara si preannuncia complicata”