Pruzzo: “Contro il Milan mi aspetto una Fiorentina spregiudicata come contro l’Inter e il Napoli. Vlahovic troppo isolato, serviranno gli inserimenti di Bonaventura e Castrovilli”

Roberto Pruzzo, ex centravanti della Fiorentina, è intervenuto così a Lady Radio trattando il tema della prossima sfida della squadra di Italiano contro il Milan: “Nonostante l’emergenza in difesa per i viola, ciò che più conta sarà creare qualcosa in avanti, cosa che è mancata per esempio contro Lazio e Juventus. La Fiorentina ha ben poco da perdere dalla gara di domani sera. Dovrà essere più spregiudicata, osare qualcosa in più. Mi auguro di rivedere l’atteggiamento messo in campo contro l’Inter o col Napoli”.

L’ex attaccante viola ha poi aggiunto: “In attacco Italiano ha poche alternative. A meno che non decida di optare per Callejon, che è il tattico della situazione, ma che non segna, io chiederei qualcosa in più a Castrovilli e Bonaventura. I loro inserimenti servono alla manovra della Fiorentina, altrimenti il serbo rischia di rimanere troppo isolato. Vlahovic sarà impegnato nella morsa di Tomori e Kjaer. Nico Gonzalez era partito benissimo, ma è venuto meno per vari motivi in una fase importante del campionato. Infine Saponara si è riscoperto esser un giocatore importante. Adesso la Fiorentina ha bisogno delle sue giocate e dei suoi gol”.