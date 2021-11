Pruzzo: “Contro la Juve la Fiorentina se la gioca a viso aperto. A gennaio servono acquisti. Pulgar? Titolare regista al posto di Torreira, Amrabat in coda, Castro deve dimostrare tanto”

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla condizione dei viola in vista della gara contro la Juventus: “Sottil? In questa stagione non c’è spazio né tempo, qui la Fiorentina si sta giocando qualcosa di importante. Sfrutterei il mercato di gennaio per migliorare la rosa del ct Vincenzo Italiano“.

“La Juventus? E’ in difficoltà, non ha campioni ma pur sempre grandi giocatori. La Fiorentina per affrontarla dovrà stare attenta a non ripetere l’errore commesso contro la Lazio: sperare nel pareggio rischiando poi di perdere. Ha tre punti di vantaggio e una buonissima classifica, deve andare a giocare tutte le partite, e poi che vinca il migliore”.

“Riguardo al centrocampo, Pulgar quando tornerà si riprenderà la maglia da titolare: per me è l’unico regista della Fiorentina, perché Torreira non è un regista vero e proprio. Ambrabat sta in coda per giocare. Castrovilli? Si sta giocando tanto, deve crescere ancora e pensare di diventare un grande protagonista”.