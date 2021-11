Pruzzo: “Contro l’Empoli la Fiorentina rischia di vanificare la vittoria con il Milan”

L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio: “Questa settimana può anche essere pericolosa per la Fiorentina perché magari i giocatori sono un po’ distratti dall’entusiasmo della gente dopo la vittoria sul Milan. Bisogna mettersi alle spalle quella gara e pensare all’Empoli, che è una gara trappola dove la Fiorentina rischia di vanificare quanto fatto sabato”.

E poi ha aggiunto: “Berardi? Non si può discutere sul valore del giocatore. In quel reparto la Fiorentina necessita di qualcosa in più. Recuperando Gonzalez, tenendo Vlahovic e aggiungendo un altro esterno di livello la Fiorentina diventerebbe una squadra davvero pericolosa”.