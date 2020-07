Pruzzo: “Cutrone ha una doppia “faccia”: la Fiorentina deve pensare all’investimento. Se i viola vogliono fare risultato domani…”

A Lady Radio ha parlato così il doppio ex di Fiorentina e Roma Roberto Pruzzo: “Quando entra dalla panchina a partita in corso è decisivo, mentre quando parte dall’inizio spesso si spegne. La Fiorentina deve pensare all’investimento perché è un rischio spendere tanti soldi per un giocatore che finisce spesso tra le riserve. Vlahovic? Lui deve giocare con tranquillità. Roma? I giallorossi giocano bene, ma sono una squadra che parte in modo lento. Se i viola vogliono fare risultato devono iniziare forte la gara”.

