Pruzzo: “E’ qui da due mesi, ma ancora Cabral non sembra in condizione. Piatek invece è meno protagonista, ma sa cogliere le opportunità”

Roberto Pruzzo, ex giocatore della Fiorentina è intervenuto a Lady Radio parlando del dualismo tra Piatek e Cabral, soffermandosi in particolare sulla presunta scarsa condizione fisica del brasiliano. Ecco cosa ha detto sui due centravanti della Fiorentina:

“Da qui alla fine non c’è più bisogno di fare esperimenti, servono solo punti e gioca chi sta meglio. Non so come stia Piatek adesso, ma Cabral non mi sembra al top. Il polacco si fa preferire perché conosce il campionato e ha meno difficoltà a giocare partite sporche. Sarà meno protagonista, ma è un grande opportunista. Caratteristiche che Cabral in questo momento non può offrire”

E ancora: “Cabral dà l’idea di essere un attaccante che sa dare il meglio di sé in area di rigore. Mi preoccupa però il fatto che non sia in una condizione fisica ottimale… è a Firenze da due mesi. Italiano dovrà essere bravo a metterlo nelle condizioni migliori. Piatek in una partita va dal 4 al 7 in pagella a seconda dei gol che fa, o che non fa. Ma è più giocatore”.