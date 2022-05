Pruzzo: “Gli arbitri italiani sono scarsi e peccano di presunzione: questo campionato verrà deciso da loro. E mi dicono pure che pensano di essere bravi…”

Roberto Pruzzo, storico ex calciatore della Roma, ha parlato a Radio Radio, rivolgendosi con toni accesi contro la classe arbitrale italiana (anche a seguito del clamoroso errore in Spezia-Lazio). Sentite cosa ha detto Pruzzo:

“Gli arbitri italiani sono scarsi e presuntuosi, non conoscono nemmeno il regolamento. Invece mi hanno anche detto che pensano di essere bravi. Ne sono sicuro: questo campionato verrà deciso da loro, gli arbitri. Sia per lo scudetto che per l’Europa e per la retrocessione”.