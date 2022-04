Pruzzo: “La Fiorentina avrà le motivazioni giuste per affrontare il finale di stagione. Berardi? Ci avrei pensato a spendere 40 milioni per lui”

L’ex bomber della Fiorentina, e non solo, Roberto Pruzzo ha parlato così sulle frequenze di Lady Radio: “La Fiorentina ha la forza e la tecnica per affrontare nel migliore dei modi questo rush finale. Le motivazioni saranno tante e faranno superare i tanti impegni e i primi caldi. Domenica contro l’Empoli? Attenzione a Pinamonti. L’attaccante di proprietà dell’Inter è un giocatore in crescita, secondo me ha grandi qualità, lo seguivo prima a Frosinone e poi a Genova”.

E ancora: “Scamacca mi piace, ma mi chiedo se sia pronto per una grande squadra oppure se è come Berardi, ovvero un giocatore adatto alla realtà del Sassuolo. Personalmente ci avrei pensato a spendere 40 milioni per lui, fossi stato nella Fiorentina. Prima di prendere due/tre giocatori di mezza taglia, preferirei investirei tutto il mio budget su un giocatore che fa la differenza”.

Infine Pruzzo ha commentato il brutto momento del nostro calcio: “In Europa le squadre italiane non perdono perchè corrono di meno. Perdiamo perchè siamo inferiori tecnicamente, le nostre squadre hanno calciatori meno forti rispetto a dieci o venti anni fa. Se la Nazionale ha mancato la qualificazione al Mondiale non è perchè corre meno degli altri, ma perchè è stata inferiore rispetto agli avversari”.